- прибыльный IT-бизнес под ключ
- подходит для новичков
- не требует особых знаний в отрасли
- гарантирует доходность
Наша финансовая модель максимально
проста и эффективна.

Заполни форму, и мы пришлём План для
открытия бизнеса в твоём городе.
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от 100 000 р. до 500 000 р. в месяц
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с Яндекс и Mail.ru
Особые условия размещения рекламы
и многолетний опыт по оптимизации бюджетов.
Спрос на наши услуги
взлетел в 3,5 раза
С февраля 22 года.
Западные соцсети ушли — заказчики ищут новые площадки и возможности для размещения рекламы.
Конкуренция в сегменте Wi-Fi-маркетинга минимальна, а потребность только растёт.
Наши партнеры получают
грант от государства
Более 30 наших партнеров получили
деньги под франшизу Bizmod.

Государство выделяет от 350 000 рублей
на развитие IT-бизнеса.

Хотите? Поможем и вам.
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Эти предприниматели
уже развивают бизнес
в своем регионе
- эффективный способ привлекать
поток клиентов в любой бизнес
Wi-Fi маркетинг
Wi-Fi радар собирает данные в пределах одного квартала (в радиусе 70 метров). В итоге, обладатели гаджетов и мобильных увидят рекламу прямо на своём ТЕЛЕФОНЕ.
И это абсолютно законно.
Узнать больше
Как это работает?
WI-FI-радар – умный девайс размером меньше книги. Его установка не требует много времени и наличия
розетки питания.
На следующем этапе загружаем информацию в базу и используем
для запуска рекламной
кампании на узкую целевую аудиторию.
Модуль портативный. С его помощью можно получить данные:
— посетителей кафе;
— участников выставок и конференций;
— жителей конкретного микрорайона;
— клиентов салонов и других видов бизнеса.
Как это работает?
На следующем этапе загружаем информацию в базу и используем
для запуска рекламной
кампании на узкую целевую аудиторию.
Модуль портативный.
С его помощью можно
получить данные:
— посетителей кафе;
— участников выставок и конференций;
— жителей конкретного микрорайона;
— клиентов салонов и других видов бизнеса.
WI-FI-радар – умный девайс размером меньше книги. Его установка не требует много времени и наличия
розетки питания.
Меня зовут Юрий Дзюин.
Я основатель Bizmod.
В самом начале было 6 человек, теперь под моим началом свыше 300.
Более 150 партнеров в 20 городах России.
И всего за 5 лет!

Я не погряз в операционной деятельности.
Хватает времени побыть с дочкой, выбраться отдохнуть с женой.
Я объехал 13 стран и посетил 6 недоступных уголков России.
Открыл для себя виндсерфинг.
Захватывающе — как и Bizmod.

Благодаря технологии Wi-Fi- маркетинга мы потратили более 200 млн.руб на рекламу и привели около миллиона клиентов для
наших заказчиков.

Наш бизнес не зависит от сезона
и лишь частично от уровня экономики.
Преимущества Франшизы Bizmod:

- средняя доходность — 250 000 рублей в месяц;
- быстрый старт без больших затрат;
- первые заявки и предпродажи без личного участия;
- управление бизнесом из любой точки мира;
- видео-материалы и пошаговые инструкции, ответы на вопросы и активное комьюнити.
Обучаем, помогаем и развиваемся вместе!
Отзывы о нашей работе:
Ты можешь подумать или сразу получить бизнес-план для работы в твоём городе:
Привет!
Потому что рекламу будут
заказывать всегда
Хочу с вами
План моего бизнеса
Алексей
Живу в Новосибирске, город немаленький, но выйти на
достойный доход никак не мог.
50 000 ₽ - потолок. Увидел рекламу франшизы Bizmod, вежливый менеджер все объяснил и рассказал. Решил попробовать без опыта! И все получилось. Не быстро, конечно, пришлось поучиться, но результат есть и я им доволен.
Дмитрий
Сразу понравилось, что есть возможность протестировать бизнес без вложений и оценить потенциал своего города. Ребята сразу предоставили первых клиентов. Вложился и начал работать. В сложные времена реклама нужна всем - с продажами нет проблем. В своем выборе уверен полностью.
Андрей
Хотел начать бизнес в ближайшее время. На все идеи нужно много времени, сил и инвестиций. Проанализировал сотни ниш и остановился на этой. Бизнес без сезонности и во время кризиса можно зарабатывать. С женой перешагнули первые 150 000 ₽ за месяц. Получается уже немного откладывать на свои мечты!
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