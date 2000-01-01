Меня зовут Юрий Дзюин.
Я основатель Bizmod.
В самом начале было 6 человек, теперь под моим началом свыше 300.
Более 150 партнеров в 20 городах России.
И всего за 5 лет!
Я не погряз в операционной деятельности.
Хватает времени побыть с дочкой, выбраться отдохнуть с женой.
Я объехал 13 стран и посетил 6 недоступных уголков России.
Открыл для себя виндсерфинг.
Захватывающе — как и Bizmod.
Благодаря технологии Wi-Fi- маркетинга мы потратили более 200 млн.руб на рекламу и привели около миллиона клиентов для
наших заказчиков.
Наш бизнес не зависит от сезона
и лишь частично от уровня экономики.
Преимущества Франшизы Bizmod:
- средняя доходность — 250 000 рублей в месяц;
- быстрый старт без больших затрат;
- первые заявки и предпродажи без личного участия;
- управление бизнесом из любой точки мира;
- видео-материалы и пошаговые инструкции, ответы на вопросы и активное комьюнити.
Обучаем, помогаем и развиваемся вместе!
Ты можешь подумать или сразу получить бизнес-план для работы в твоём городе:
Потому что рекламу будут
заказывать всегда
Живу в Новосибирске, город немаленький, но выйти на
достойный доход никак не мог.
50 000 ₽ - потолок. Увидел рекламу франшизы Bizmod, вежливый менеджер все объяснил и рассказал. Решил попробовать без опыта! И все получилось. Не быстро, конечно, пришлось поучиться, но результат есть и я им доволен.
Сразу понравилось, что есть возможность протестировать бизнес без вложений и оценить потенциал своего города. Ребята сразу предоставили первых клиентов. Вложился и начал работать. В сложные времена реклама нужна всем - с продажами нет проблем. В своем выборе уверен полностью.
Хотел начать бизнес в ближайшее время. На все идеи нужно много времени, сил и инвестиций. Проанализировал сотни ниш и остановился на этой. Бизнес без сезонности и во время кризиса можно зарабатывать. С женой перешагнули первые 150 000 ₽ за месяц. Получается уже немного откладывать на свои мечты!