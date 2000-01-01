Меня зовут Юрий Дзюин.

Я основатель Bizmod.

В самом начале было 6 человек, теперь под моим началом свыше 300.

Более 150 партнеров в 20 городах России.

И всего за 5 лет!



Я не погряз в операционной деятельности.

Хватает времени побыть с дочкой, выбраться отдохнуть с женой.

Я объехал 13 стран и посетил 6 недоступных уголков России.

Открыл для себя виндсерфинг.

Захватывающе — как и Bizmod.



Благодаря технологии Wi-Fi- маркетинга мы потратили более 200 млн.руб на рекламу и привели около миллиона клиентов для

наших заказчиков.



Наш бизнес не зависит от сезона

и лишь частично от уровня экономики.